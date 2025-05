Gjatë një intervistë në “News Line” në ABC News, Kadilli tha se të gjithë këtë çështje që është kthyer në qendër të vëmendjes kohët e fundit, e sheh si humbje parash, pasi sipas tij heqja e non gratës nuk blihet me para.

Ai shtoi se me këtë kontratë Partia Demokratike ka humbur moralisht, por dhe politikisht shumë.

“Është zakon tashmë që sa herë ka çështje që lidhen me akuza të natyrës ligjore, politikanët shqiptarë japin deklarimet e tyre në media. Deri tani ka fazë verifikimi. Nëse do ketë hetim do bëhet në sallën e prokurorisë.

Përgjigjet e individëve që ndjehen të akuzuar vetëm e komplikojnë pozicionin e tyre. Sa i përket kontratës, mendoj që SPAK ka bërë mirë që po bën verifikime. PD duhet të përgëzojë dhe ftojë SPAK për të bërë verifikime të nevojshme.

Gjykimin tim personal, duke bërë vlerësim politik e shoh një humbje parash, moralit nga ana e opozitës dhe humbje partish. Për mua gjykimi nuk janë të natyrës se kujt ia janë parash.

Shqetësimi im është se humbje para kot për një çështje që nuk blihet me para. Këto janë çështje të natyrës politike dhe institucionale. Humbasin moral…”, tha Kadilli.

Gjithashtu ai theksoi se partneriteti nuk mund të blihet me para. “Problemet e Shqipërisë nuk rregullohet me Departament të Shtetit, por më 11 maj”, shtoi ai.