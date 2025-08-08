Një person ka vdekur dhe nëntë të tjerë janë shtruar në kujdes intensiv në Kozenca të Italisë për helmim nga ushqimi. Medita italiane bëjnë të ditur se bëhet fjalë për dy 17-vjeçarë, dy gra 40-vjeçare dhe tre persona të tjerë nën 40 vjeç, të cilët filluan të ndiheshin keq pasi hëngrën një sanduiç me salçiçe dhe brokoli nga një shitës ambulant në Diamante, një vendpushim turistik në bregdetin Tirren pranë Kozencës.
I ndjeri është një burrë 52-vjeçar nga Kampania, i cili u sëmur pranë Lagonegro (Potenza) ndërsa kthehej në Napoli pasi kishte ngrënë një sanduiç me salçiçe dhe rrepë në Diamante (Cosenza). Familja e tij kërkoi ndihmë, por ai vdiq pak para se të mbërrinte në spital. Trupi i tij është në morgun e spitalit, duke pritur një autopsi.
Autoriteti Shëndetësor Provincial i Kozencës nisi menjëherë një hetim epidemiologjik, ku u morën mostra ushqimore nga kamioni i ushqimit në Diamante, vendi ku u ble ushqimi.
Ndërkohë raste të tjera të dyshuara janë raportuar nga e njëjta zonë gjeografike, duke paraqitur simptoma të ngjashme me ato të pacientëve të shtruar në spital.
“Nuk kemi prova që sugjerojnë se helmimi është shkaktuar nga një biznesmen që punon në zonën e Diamantes, i cili aktualisht është identifikuar si i tillë vetëm bazuar në deklaratat e pacientëve”, tha kryebashkiaku i Diamantes, Achille Ordine, duke komentuar mbi shtrimet në spital.
“Po presim rezultatet e testeve të kryera nga autoriteti lokal shëndetësor. Kontrollet janë në vazhdim”, theksoi ai.
Ndërkohë, kryetari i bashkisë siguron solidaritetin dhe afërsinë e tij me familjet e pacientëve, për të cilët mendojmë se këto janë orë ankthi. Ne nuk kemi ndërmarrë asnjë veprim, por i kemi kërkuar Policisë së Shtetit të na informojë menjëherë mbi rezultatet e hetimeve në vazhdim, në mënyrë që të ndërmarrim çdo veprim të nevojshëm.
