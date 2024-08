Teksa vazhdoni të shijoni verën, përpiquni të mbani të paprekur veten tuaj nga ana shpirtërore për një hënë të re të plotë Gushti.

Shenjat e zodiakur për çdo hënë të plotë përcaktohen nga pozicioni i hënës në qiellin e natës. Çdo vit hëna zhvendoset duke rezultuar kështu edhe në karakteristika të ndryshme që i atribuohen.

Këtë vit hëna e plotë e muajit Gusht është pozicionuar në shenjën e Ujorit. Por ja se si do të ndikojë kjo në shenjën tuaj të horoskopit.

Dashi – Hëna e plotë do jetë një shkëndijë që do të nxisë forcimin e marrëdhënieve tuaja shoqërore. Kjo është koha e mrekullueshme për ju që të organizoni një festë, apo qoftë edhe një takim të thjeshtë me miqtë tuaj më të afërt për të krijuar një raport akoma edhe më të ngushtë.

Demi – Arritjet ose fitoret profesionale mund të jenë afër, qoftë kjo në formën e një promovimi apo edhe të një propozimi të favorshëm në punë. Shfrytëzojeni këtë periudhë për të nxjerrë në pah ambiciet tuaja dhe për arritur realizimin e tyre.

Binjakët – Hëna e plotë do iu nxisë që të eksploroni horizontet për tej ëndrrave tuaj më të çmendura. Duke qensh se keni një natyrë thellësisht kuriozë, kjo do të ishte periudha ideale për të aktivizuar “mekanizmat” e saj. Përdorni entuziazmin tuaj për të ndjekur udhëtimet në distanca të gjata ose të piketoni vendet që dëshironi të vizitoni vitin e ardhshëm.

Gaforrja – Në këtë periudhë dashuria dhe marrëdhënia në çift është në fokus të vendimeve tuaja. Në marrëdhënien me partneri duhet të diskutoni planet e përbashkëta më seriozisht, Nëse nuk ndjeheni të lumtur mund të ndaheni, por nëse keni krisje në marrëdhënien tuaj kjo është një indicie që duhet të përpiqeni për të gjetur një zgjidhje. Dhe në rastet e një raporti të shëndoshë, do të ndjeheni gati për të bërë hapa më madhorë.

Luani – Disa dyshime po ndodhin në partneritet tuaja. Lidhjet e lumtura me partnerin mund të shkojnë deri në fejesë apo martesë. Nga ana tjetër marrëdhëniet e pakënaqura mund të kuptojnë se është koha për një divorc apo distancim. Për beqarët kjo është periudha e denjë për të njohur dikë që ka potencial.

Virgjëresha – Hëna e plotë e Gushtit për personat që i përkasin kësaj shenje ka rezervuar arritje të mëdha si në aspektin profesional, por edhe atë personal. Nëse kërkoni një ekuilibër më të mirë në punë apo në marrëdhëniet në çift, bëni kirë që ta vlerësoni këtë javë.

Peshorja – Kjo është më e rëndësishme për beqarët, pasi do të angazhohet në takime dhe do i japin më shumë rëndësi dashurisë. Kurse çiftet mund ta shfrytëzojnë këtë periudhë për të kaluar më shumë kohë me njëri-tjetrin.

Akrepi – Në këtë periudhë fokusi juaj do të jetë familja dhe shtëpia. Mund të keni probleme familjare dhe do të jeni të përqendruar për t’i dhënë zgjidhje asaj.

Shigjetari – Me hënën e plotë në horizont, talenti juaj merr rëndësinë e merituar. Në këtë periudhë ju do të shpalosni idetë tuaja dhe mund të rezultojnë në projekte të mëdha fitimprurëse.

Bricjapi – Personat që i përkasin kësaj shenje në këtë periudhë Gushti duhet të tregohen shumë të kujdesshëm me financat dhe të shmangin shpenzimet e tepruara. Shfrytëzojeni hënë e re për investime që do iu ofrojnë më shumë të ardhura.

Ujori – Do të merrni vëmendjen e kërkuar dhe do të shihni realizmin e një projekti që e keni pritur. Duhet të qëndroni në fuqinë tuaj dhe të komando i rrugën tuaj drejt suksesit.

Peshqit – Pushoni dhe jepini vetes kohë për t’u qetësuar, hëna e plotë mund të bëjë që të ndjeheni më të mbingarkuar. Kushtojini vëmendjen e nevojshme vetes suaj dhe injoroni fjalët që iu nervozojnë.