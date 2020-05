Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka reaguar lidhur me shembjen e Teatrit Kombëtar, duke deklaruar që në fillim që nuk është kompetencë e tyre për t’u shprehur për këtë çështje. Për këtë arsye Komiteti Helsinkut kapet me ide te tjera, pasi deklaron se thjesht ky nuk ishte momenti i duhur për një veprim të tillë, në një kohë kur vendi po përballet me krizën e koronavirusit.

Sakaq Komiteti Shqiptar i Helsinkit bën thirrje që të shmanget tensionimi i situatës si dhe çdo akt dhune.

“Nuk është në misionin e Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH) për tu shprehur nëse duhej shembur ose jo Teatri Kombëtar. Organet gjyqësore kompetente do të jenë ato që do të vlerësojnë bazueshmërinë dhe ligjshmërinë e vendimit dhe akteve administrative për shembjen e tij, ndërkohë aspekti i kushtetutshmërisë se legjislacionit lidhur me këtë çështje do të shqyrtohet nga Gjykata Kushtetuese.

KShH respekton legjitimitetin dhe autoritetin e këtyre organeve, edhe pse ato nuk patën mundësi të shpreheshin në kohë, për shkak të ekzekutimit me urgjencë të shembjes së kësaj godine. KShH vlerëson se, nuk ishte momenti i përshtatshëm për ekzekutimin e këtij vendimi, duke marrë parasysh faktin se për shkak pandemisë globale Covid 19, në vendin tonë është vendosur gjendja e fatkeqsisë natyrore.

Kjo gjendje dikton nevojën që autoritetet të përqendrohen në zbatimin e akteve normative dhe parandalimin e virusit Covid 19. Gjithashtu kemi parasysh faktin se kjo gjendje, ka krijuar vështirësi të shumta sociale-ekonomike për biznesin dhe veçanërisht për grupet në nevojë të shoqërisë që përballen me varfërinë dhe papunësinë. KShH bën thirrje që të shmanget tensionimi i situatës si dhe çdo akt dhune.”

