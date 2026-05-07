Rreth 50 studentë të Akademisë së Policisë u paraqitën të mërkurën (6 maj) në shërbimin e Urgjencës pranë Spitalit Infektiv në QSUT, pasi dyshohet se u helmuan nga ushqimi.
Sipas njoftimit zyrtar, menjëherë pas paraqitjes së tyre, ekipet mjekësore kryen vlerësimin dhe trajtimin e nevojshëm për secilin rast.
Pas njoftimit për situatën, Shërbimi Infektiv, Urgjenca Polivalente në QSUT dhe Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore kaluan në gjendje gatishmërie, duke shtuar stafin në shërbim dhe duke siguruar stokun e nevojshëm të barnave.
Autoritetet shëndetësore bëjnë me dije se studentët iu nënshtruan edhe ekzaminimeve laboratorike për të identifikuar shkakun e helmimit të dyshuar.
Pas marrjes së ndihmës mjekësore, të gjithë studentët janë larguar nga spitali në gjendje të mirë shëndetësore.
“Ditën e djeshme, më datë 06.05.2026, rreth 50 studentë të Akademisë së Policisë janë paraqitur në shërbimin e Urgjencës pranë Spitalit Infektiv në QSUT, të dyshuar për helmim nga ushqimi.
Menjëherë pas paraqitjes së tyre, ekipet mjekësore kanë kryer vlerësimin dhe trajtimin e nevojshëm shëndetësor për çdo rast.
Shërbimi Infektiv dhe Urgjenca Polivalente në QSUT dhe Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore kanë kaluar menjëherë në gjendje gatishmërie pas marrjes së njoftimit, duke shtuar kapacitetet e stafit në shërbim dhe duke garantuar menjëherë stokun e nevojshëm të barnave.
Po ashtu, të gjithë studentët janë vlerësuar përmes ekzaminimeve laboratorike me qëllim identifikimin e shkakut të helmimit.
Pas marrjes së ndihmës mjekësore, studentët janë larguar nga spitali në gjendje të mirë shëndetësore”, thuhet në njoftim.
Leave a Reply