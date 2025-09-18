Donald Trump dhe bashkëshortja e tij Melania Trump u përballën me një problem të papritur gjatë nisjes së tyre nga Aeroporti Stansted i Londrës të enjten, pasi u detyruan të ndërronin helikopterë për shkak të një problemi mekanik, zbuloi Shtëpia e Bardhë.
Konkretisht, siç raporton CNN, gjatë udhëtimit të tyre nga Chequers, shtëpia e Kryeministrit Keir Starmer, drejt aeroportit, helikopteri që transportonte presidentin amerikan dhe Zonjën e Parë hasi një problem “hidraulik”.
Pilotët vendosën ta ulnin helikopterin “Marine One” në një aeroport të vogël, thjesht për arsye paraprake, u tha gazetarëve sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Levitt.
“Çifti presidencial hipi shëndoshë e mirë në helikopterin mbështetës”, tha Levitt, dhe Air Force One përfundimisht u nis nga Britania vonë të enjten pasdite, duke u kthyer në Shtetet e Bashkuara.
