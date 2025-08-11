Disa zjarre masive në hyrje të Parkut Natyror të Syrit të Kaltër përballë fshatit Krongj i bënë të hënën të detyrueshme ndërhyrjet nga ajri për fikjen e tyre.
Mijëra litra ujë u lëshuan mbi kodrat në flakë nga dy helikopterë të pajisur me kovat e posaçme.
Përhapja e shpejtë bëri që zjarri të nisë nga bimësia e ulët dhe të ngrihet në më shumë se dhjetë metra lartësi për shkak të pemëve të ngjeshura.
Rreth 400 turistë dhe punonjës të parkut janë evakuuar, për shkak të përhapjes së shpejtë të flakëve.
Rreziku ndaj Parkut të Syrit të Kaltër u paralajmërua që ditën e diel, duke parë ecurinë e vatrës së zjarrit në zonën e Krongjit. Forcat zjarrfikëse lokale, të ndihmuara edhe me përforcime, punuan deri natën vonë për ta mbajtur zjarrin nën kontroll. Kisha e fshatit dhe një banesë raportohet se u dogjën plotësisht, duke shkatërruar bashkë me to edhe ullishte e pemëtari.
Gjatë 24 orëve të fundit në vend janë raportuar 38 vatra zjarri, prej të cilave rrezikohen edhe banesat dhe zonat e mbrojtura.
Situata më e rëndë raportohet në qarkun e Vlorës, ku në bashkinë Finiq zjarri ka avancuar drejt fshatit Krane, duke detyruar evakuimin e banorëve. Një tjetër vatër problematike është në fshatin Leshnicë e Poshtme, ku janë angazhuar forca zjarrfikëse, Forcat e Armatosura dhe njësitë speciale FNSH. Po në këtë qark, ndërhyrje janë bërë edhe në parkun e Rëzomit, në fshatin Bolenë dhe Lukovë, me mbështetje nga ajri nga avioni kroat Canadair.
