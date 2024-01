Ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, njëherazi drejtuese politike e qarkut Shkodër është shprehur e entuziasmuar në lidhje me projektin madhor të hekurudhës që lidh Shqipërinë me Kosovën duke kaluar nga Shkodra.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, ministrja shprehet se ky projekt strategjik, i dakordësuar në parim nga të dyja ministritë e Infrastrukturës të qeverisë së Shqipërisë dhe Kosovës, do t’i japë tjetër ritëm zhvillimi kryeqendrës së veriut.

Postimi i plotë:

Lezhë – Mbledhja e fillimvitit për prioritetet e 2024-ës në parlament, qeveri dhe parti & diskutime nga sesioni i mbledhjes së zgjeruar të kabinetit qeveritar, për të ecur më shpejt drejt objektivit për kthimin e Shqipërisë në lideren e rajonit në të gjitha fushat.

Shumë e lumtur që hekurudha Durrës-Prishtinë, një projekt strategjik i dakordësuar në parim nga të dyja ministritë e Infrastrukturës ???????? ???????? do të kalojë nga Shkodra.

Ky projekt madhor i jep një tjetër ritëm zhvillimi kryeqendrës së veriut.