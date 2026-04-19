Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, të cilët preken nga realizimi i projektit infrastrukturor “Rrugët paralele me hekurudhën nga kthesa e Kamzës deri tek stacioni hekurudhor në Kashar – Loti I”.
Ky projekt synon të përmirësojë infrastrukturën rrugore dhe të lehtësojë qarkullimin në një nga zonat me zhvillim të shpejtë urban dhe industrial të kryeqytetit, duke i paraprirë dhe mbështetur projektin madhor të rrjetit të ri hekurudhor që lidh Tiranën me Durrësin dhe Aeroportin e Rinasit.
Shpronësimi do të bëhet në favor të Bashkisë Tiranë, e cila është institucioni përgjegjës për zbatimin e këtij projekti.
Sipas vendimit të qeverisë, pronarët e prekur (të pasurive të llojit “arë” dhe “truall”) do të kompensohen në vlerë të plotë. Vlera e përgjithshme e fondit të shpronësimit për këtë lot është 1,634,311 lekë. Kjo shumë, së bashku me shpenzimet procedurale prej 50,000 lekësh, do të përballohet tërësisht nga buxheti i Bashkisë Tiranë.
Procedura për pronarët
Për të përfituar kompensimin financiar, pronarët e pasurive që figurojnë në tabelat bashkëlidhur VKM-së duhet të paraqesin dokumentacionin justifikues pranë zyrave të Bashkisë Tiranë. Procesi i shpronësimit konsiderohet i nisur me botimin e vendimit në Fletoren Zyrtare dhe afati për përfundimin e tij është vendosur brenda 3 muajve nga data e hyrjes në fuqi.
Bashkia Tiranë është e ngarkuar të kryejë të gjitha procedurat për likuidimin e qytetarëve sipas përcaktimeve ligjore.
Pezullimi i transaksioneve në kadastër
Një pikë e rëndësishme e këtij vendimi është urdhëresa për Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (Drejtoria Vendore Rurale 2). Kadastra ka 30 ditë kohë për të hedhur gjurmën e projektit mbi hartën kadastrale dhe për të regjistruar kalimin e pronësisë në favor të Bashkisë Tiranë.
Për të shmangur abuzimet ose vonesat, Kadastra detyrohet të pezullojë menjëherë të gjitha transaksionet (shit-blerje, dhurime, etj.) me pasuritë që preken nga ky projekt, derisa të përfundojë plotësisht procesi i regjistrimit të gjurmës së re dhe kalimit të pronësisë.
Për zbatimin e këtij vendimi janë ngarkuar Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Tiranë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe Këshilli i Qarkut Tiranë.
