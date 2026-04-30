Lufta e Iranit i ka kushtuar tashmë Pentagonit 25 miliardë dollarë. Kështu ka bërë me dije një zyrtar i lartë i Departamentit të Mbrojtjes, duke dhënë çmimin e parë zyrtar për një fushatë ushtarake amerikane me pak mbështetje publike që ka zgjatur dy muaj.
Kontrollori në detyrë i Pentagonit, Jules Hurst, dha shifrën gjatë një seance dëgjimore të Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve së bashku me Sekretarin e Luftës, Pete Hegseth dhe kryetarin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Gjeneralin Dan Caine, mbi buxhetin e departamentit.
Është shifra më specifike që administrata Trump i ka bashkangjitur një përpjekjeje që, pavarësisht një armëpushimi të kohëve të fundit, nuk ka një fund të qartë.
“Ende nuk kemi marrë nga Pentagoni kostot e luftës. Pra, vetëm për sqarim, do të donim ta merrnim sa më shpejt të jetë e mundur. Sigurisht që municionet e shpenzuara, por gjithashtu është raportuar pak se kemi pasur një sasi të konsiderueshme pajisjesh të shkatërruara, duke përfshirë dy C-130 me shpëtimin e pilotëve tanë të rrëzuar. Pra, a keni A, një vlerësim të kostos që do të na vijë së shpejti apo, B, një kërkesë specifike shtesë?”, tha Adam Smith.
“Faleminderit për këtë pyetje. Pra, afërsisht (deri) sot e kësaj dite, po shpenzojmë rreth 25 miliardë dollarë për Operacionin Epic Fury. Pjesa më e madhe e kësaj shume është në municione. Ka një pjesë të kësaj shume. Sigurisht që është funksionim dhe mirëmbajtje dhe zëvendësim i pajisjeve. Ne do të formulojmë një plan plotësues përmes Shtëpisë së Bardhë që do t’i paraqitet Kongresit sapo të kemi një vlerësim të plotë të kostos së konfliktit”, u përgjigj Hurst.
Por, kjo shifër është shumë poshtë vlerësimeve të jashtme, duke pasur parasysh ritmin e lartë të operacioneve ajrore dhe detare dhe kostot për të rimbushur mbrojtjen ajrore të shtrenjtë.
Gjithashtu, kjo shifër është zbehur nga raportet se administrata mund të kërkojë qindra miliarda dollarë për të mbuluar fushatën në Lindjen e Mesme. Pentagoni pritet të paraqesë së shpejti një kërkesë shtesë për financim. Hurst u tha ligjvënësve se administrata do ta bëjë atë “sapo të kemi një vlerësim të plotë të kostos së konfliktit”.
Por, Hegseth goditi paraprakisht skeptikët e luftës: “Presidenti Trump ka qenë i qartë që nga vrasja e Qassem Soleimani (komandanti ushtarak iranian Qassem Soleimani) deri te tërheqja nga marrëveshja me Iranin, te Midnight Hammer dhe tani në këtë përpjekje për të kuptuar se duhet ta shikosh me vëmendje këtë lloj armiku që është i vendosur të pajiset me armë bërthamore dhe ta çosh në një pikë ku të jetë në tryezë duke e hequr dorë prej saj në një mënyrë të tillë.”
Smith tha: ”Uau, uau, uau, po e rimarr kohën time për një sekondë këtu. (JASHTË KAMERËS). Na u desh ta fillonim këtë luftë. E thatë vetëm 60 ditë më parë sepse arma bërthamore ishte një kërcënim i afërt.”
“Ata nuk kishin hequr dorë nga ambiciet e tyre bërthamore dhe kishin një mburojë konvencionale prej mijërash”, u përgjigj Hegseth.
Sakaq, Komanda Qendrore e SHBA-së thuhet se ka përgatitur një plan për një valë sulmesh “të shkurtra dhe të fuqishme” kundër Iranit me shpresën për të thyer ngërçin në negociata.
Axios raporton duke cituar tre burime të ndryshme të informuara, të cilat thonë se pas sulmeve, të cilat ka të ngjarë të synojnë objektiva të infrastrukturës, Shtetet e Bashkuara do të rifillojnë presionin mbi regjimin që të kthehet në tryezën e negociatave dhe të demonstrojë fleksibilitet më të madh.
Leave a Reply