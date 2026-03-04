Ushtria amerikane tha të mërkurën se ka vrarë një zyrtar iranian që drejtonte njësinë e dyshuar për atentat ndaj presidentit amerikan Donald Trump. “Udhëheqësi i njësisë që tentoi të vriste Presidentin Trump është ndjekur dhe është vrarë. Irani u përpoq të vriste Presidentin Trump dhe Presidenti Trump pati fjalën e fundit”, tha Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, gjatë një konference për shtyp.
“Edhe pse kjo nuk ishte në asnjë mënyrë fokusi i operacionit, në fakt nuk është ngritur kurrë si çështje nga Presidenti apo ndokush tjetër, unë u sigurova, dhe të tjerë u siguruan, që ata që ishin përgjegjës për këtë të përfshiheshin përfundimisht në listën e objektivave”, u tha Hegseth gazetarëve.
Ai nuk e bëri publik emrin e individit, por tha se operacioni u zhvillua të martën. Në vitin 2024, Departamenti i Shtetit ngriti akuza ndaj një shtetasi iranian në lidhje me një komplot të dyshuar, të urdhëruar nga Garda Revolucionare Iraniane (IRGC), për të vrarë Trump-in. Teherani ka mohuar akuzat se kishte vënë në shënjestër Trump-in dhe zyrtarë të tjerë amerikanë.
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, deklaroi se operacioni ushtarak i SHBA-së kundër Iranit është ende në fazat e para, vetëm katër ditë pas nisjes së tij, dhe paralajmëroi një përshkallëzim të mëtejshëm.
Sakaq, në një konferencë për shtyp në Pentagon, Hegseth citoi Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, duke thënë: “Po vijnë valë gjithnjë e më të mëdha. Ne sapo kemi filluar. Po përshpejtojmë, nuk po ngadalësojmë.”
Sipas tij, faza e radhës synon që forcat ajrore amerikane dhe izraelite të marrin “kontroll të plotë të qiellit iranian”, një objektiv që pritet të arrihet “brenda një jave”.
Hegseth shtoi se operacionet do të fokusohen në: neutralizimin e raketave iraniane, goditjen e bazës industriale mbrojtëse të ushtrisë iraniane, si dhe shënjestrimin e udhëheqësve ushtarakë iranianë. “Kjo nuk ishte menduar kurrë të ishte një ndeshje e drejtë, dhe nuk është një ndeshje e drejtë.”, deklaroi ai.
Deklaratat e tij sinjalizojnë një fazë më intensive të operacionit ushtarak dhe rrisin tensionet në rajon.
