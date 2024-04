Nga Bajram Peçi

Ky “Report”-i investigues i RAI 3 mbi rolin “kriminal” të një punonjësi të administratës së lartë shtetërore, Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, që mbi 10 vite më parë ka kryer detyrën e avokatit në Itali, vetiu të sjell ndërmend filmin e regjizorit Steven Spilberg, “Ura e spiunëve”. Mbi Ëngjëll Agaçin nga televizioni publik italian, ajo të cilës i rëndohet më shumë, është se ka mbrojtur botën e krimit, ka mbrojtur klientë të tij që kishin kryer vepër penale. Më konkretisht, indirekt e kriminalizon, duke e quajtur “…një ish-avokat të trafikantëve të drogës”!

Regjizori i shumënjohur amerikan, me filmin e tij sikur të ketë dashur t’u jap një përgjegje akuzave thellësisht tendencioze mbi rolin që ka luajtur avokati Agaçi. Filmin, regjizori gjenial e ka ndërtuar mbi tregimin jetësor të avokatit James Donovan, të rrëfyer në librin e tij, ”Strangers on a Bridge”. Regjisori i përmbahet tregimit të Donovanit, me avokatin si personazh qëndror të ngjarjes (rolin e të cilit e luan Tom Hanks), ku te ura Glienicke, që ndodhet midis Berlinit Perëndimor dhe Potsdamit shkëmbehen në fshehtësi piloti i Lockheed-it spiun U-2, Francis Gary Powers dhe spiuni Rudolf Abel në shërbim të BRSS. Por para këti shërbimi, Donovan, si avokat i caktuar nga shteti, ishte caktuar të mbronte spiunin.

Furtuna e zemërimit të opinionit ndaj një avokati amerikan që mbronte një spiun rus, armik të SHBA-së, mbërriti deri tek familja e tij, por avokati kreu detyrën, nuk u thye ndaj kërcënimeve të CIA-s dhe as xhamave te thyer të shtëpisë. Ai thjesht kreu detyrën. Për të kuptuar skrupulozitetin profesional të avokatit, do duhej të vishej me klimën e luftës së ftohtë të një epoke tjetër, që agresioni i Rusisë në Ukrainë dhe kërcënimet termobërthamore na e kanë sjellë kaq pranë!

Avokati nuk është ai lloj profesioni ku u duhet të rendin vetë ose zyra e tyre, në kërkim të klientit. Është klienti që zgjedh avokatin, por është shpesh dhe caktimi nga ana e shtetit për të dhënë ndihmën juridike për persona që përmbushin kriteret sipas ligjit. Kështu, dhe Agaçi si avokat në Itali, ka mbrojtur mbase trafikantë, por ka bërë detyrën, atë detyrë që konsiderohet ndër bazat dhe themelet e shtetit të së drejtës, mbrojtjen e të pandehurit nën akuzë.

“Reporti”-t të RAI-3, një televizion publik që punon e mbahet me taksat e popullit e që (si kudo) e ka të ndaluar me rregullat statuore të bëjë politkë të njëanshme, kryeministri ynë është i bindur se drejtohet kundër kryeministres Meloni. Nxirret ky përfundim nga cilësimi te “Report” se “…Ëngjëll Agaçi është njeriu kyç i paktit me Italinë”.

Mund të ketë edhe këtë kuptim sipërmarrja e RAI-t, por në opinionin shqiptar, përpos kësaj sa shpjegon Edi Rama, ka dyshime të besueshme se gjithçka mund të ketë si stisje korrupsionin. Për para çfarë nuk mund të bëhet!? Dyshimet nuk vijnë nga boshllëku, por nga bashkëpunimi përmes intervistave të gazetarit të RAI 3 me televizionin e familjes që qeverinë e sheh si armike të familjes.

Si në Itali ashtu dhe në Shqipëri nuk ka avokatë që na u dhënkan mbrojtje ligjore virgjëreshave apo lartësive mbretërore! Kryesisht ata u japin mbrojtje klientëve me precedent penalë, përfshi dhe vrasësat. Avokati është i detyruar të japi siguri se nuk vepron në konflikt me interesat e personit që mbron; avokatit nuk e ka kod etike, por detyrim ligjor që i ndalohet të bëjë kallëzim dhe nuk mund të pyetet si dëshmitar për personin, të cilit i ka kryer shërbime dhe ndihmë juridike. Informacione dhe rrethana, që ai i ka mësuar gjatë ushtrimit të profesionit të avokatit, i mban për vete. Kështu ngjan edhe te filmi “Ura e spiunëve”, kur punonjësi i CIA-s i kërkonte avokatit Donovan t’i tregonte se çfarë kish mësuar nga klienti i tij spiun rus, “…na thuaj çfarë ju ka thënë”?

Ligësitë e shoqërisë, që gazetarët e Italisë i njohin shumë mirë prej shesheve e hapësirës së tyre, përfshi dhe këta trafikantët e drogës, RAI 3 te “Report” ia përcjell opinionit publik si fenomene shqiptare, administratë e kapur, qeveri e korruptuar, etj. Duke bërë vetëm pis me dyshime dhe asnjë provë kryeministrin “që tërbohet” në biseda telefonike dhe Sekretarin e Përgjithshëm të kryeministrisë, ndot njëherësh gjithë qeverisjen dhe vetë Shqipërinë. Dyshimi i shpifur, alarmet e rreme mbi strehën që u afrohet emigrantëve në Gjadër, Melonit nuk i ka bërë ndonjë dëm, por Shqipërisë po!

E keqja që synoi RAI 3 t’i bëjë Shqipërisë me “Report”-n na bën nervoz se nuk po jemi në gjendje, prej plehrave pa kandar që kanë ndarë në “Report”, të kuptojmë: pse? Përse mund ta ketë këtë qëllim një TV publik fqinj, dalë jashtë funksionit të veprimtarisë, përpos interesave materiale atje dhe politike këtu?

Nëse përmes Ëngjëll Agaçit synuan të mbërrijnë te Edi Rama, lutem të kenë durim! Pas do kohe do ketë zgjedhje dhe përgjegja vjen nga vota!