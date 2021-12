Analisti Arjan Curri thotë se numri i demokratëve që presin nga do të anojë peshorja në PD është i madh. Mes tyre ka edhe shumë deputetë. Në studion e lajmeve të MCN TV, ai u shpreh se shumë të tillë pyesin në rrethet e gazetarëve se kush do të dalë i fituar nga kjo betejë brenda partisë, për t’u rreshtuar më pas si “ushtarë” të tij. Të tillë janë edhe shumë delegatë që kanë firmosur për të dy palët dhe që, sipas Currit, zbulohen me një llogari të thjeshtë matematikore.

Edhe pala e Berishës pretendon për 5 mijë firma, edhe e Bashës për 5mijë firma. Të dyja bëjnë rreth 10 mijë. PD ka rreth 7500. Pjesa tjetër mund të jetë gjenialiteti i PD, pra ata që kanë firmosur në të dyja anët për të parë nga do anojë peshorja. Tani kemi dy mbretër ose dy papë. Delegatët e PD që presin me padurim si do vejë kjo punë. Deputetët e PD vijnë e na pyesin ne, hë ç’bëhet. Ata vetë kur të dalë fituesi do të bëhen me fituesin.

Curri tha se Basha mund të kërkojë falje por kjo e fundit ka njëfarë hileje brenda.

Kërkimi i faljes është një lloj gjakut apo uji i freskët që elektorati të jep. Sot ka një kuptim të dyfishtë. Kërkoj falje për gabimet e mia personale apo se nuk kam hequr më parë Berishën. Kjo është një gjë që Basha e ka filluar. Është një kërkim faljeje me një lloj hileje. Falje për ato që kemi bërë dhe jo për ato që kam bërë. Kjo lloj faljeje është naivitet maksimal. Falje se nuk dija ç’bëja. Si mundet të të vënë fashë në sy? Kaq naiv je? Ti nesër do të bëhesh kryeministër. Nesër mund të thuash se më kishte lidhur sytë ambasadorja amerikane dhe kërkon falje. Besoj që kjo është hera e fundit që Basha kërkon falje.

Ndërsa për kreun e PD-së, Curri tha se nuk do të jetë as Basha as Berisha.

Do bien të dy, do marrin njëri tjetrin. Historia na ka treguar se kur papati prodhon dy papë, i pari merr me vete të dytin. Berishën e shohim kryetar të vetëshpallur, Bashën të shkarkuar nga Kongresi i tij. Por këto vendime nuk do t’i njohë njeri tjetër. Loja bëhet edhe sesi na njohin të tjerët rreth nesh. Të dyja kuvendet rrëzojnë njëra-tjetrën. Nuk është më thjesht çështje numrash, është edhe çështje njohjeje./m.j