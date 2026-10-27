Haxhiu nis vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, pritet me ceremoni shtetërore nga homologu i saj
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka nisur vizitën zyrtare në Maqedoninë e Veriut, ku është pritur me ceremoni shtetërore nga homologu i saj, kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi.
Gjatë qëndrimit në Shkup, Haxhiu pritet të zhvillojë takime me presidenten e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, si dhe me kryeministrin Hristijan Mickoski.
Në agjendën e vizitës janë përfshirë edhe takimet me kryetarët e komunave me shumicë shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
Programi parashikon gjithashtu një vizitë në Muzeun e Artit Bashkëkohor.
Vizita zhvillohet në kuadër të kontakteve zyrtare ndërmjet përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës dhe atyre të Maqedonisë së Veriut.
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