Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosova, njëherazi kryetare e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka bërë sot homazhe në Poklek dhe në Çikatovë e Vjetër, duke theksuar se ende nuk ka drejtësi për krimet e kryera gjatë luftës, pavarësisht se autorët dihen.
Gjatë vizitës në Kompleksin Memorial në Çikatovë të Vjetër, Haxhiu deklaroi se në këtë vend janë vrarë 24 civilë të paarmatosur, trupat e të cilëve, sipas saj, u dogjën disa herë me qëllim fshehjen e krimit.
“Ata u vranë me armë automatike dhe bomba dore, ndërsa më pas trupat e tyre u dërguan në Rashkë në Serbia për të fshehur gjurmët e krimit gjenocidal”, u shpreh ajo.
Haxhiu theksoi se institucionet e Kosovës janë angazhuar për të rritur kapacitetet në Policia e Kosovës dhe në Prokuroria Speciale e Kosovës, si dhe është miratuar Instituti për Krimet e Luftës, me qëllim dokumentimin e plotë të krimeve të kryera nga Serbia në Kosovë.
Ajo shtoi se institucionet do të vazhdojnë të qëndrojnë pranë familjeve të viktimave, duke theksuar se dhimbja mbetet e madhe edhe pas 27 vitesh.
