Ish-drejtuesi i lartë i Policisë, Mit’hat Havari i ftuar në emisionin Frontline në Report Tv ka folur për rrugëtimin e tij ndërsa është ndalur dhe te raportet me figurat më të rëndësishme politike. Një koment pati dhe për kryeministrin Edi Rama të cilin tha se e ka përmendur në librin e dtij “Mes Dy Epokash” duke i kthyer reston pasi shtoi se kryeministri e ka përmendur në librin e tij “Kurban”.

“Sigurisht që gjërat shihen bardhezi. Ndoshta Berisha ka meritat e veta të fillimit por unë nuk e ka besuar asnjëherë. S’e kam dashur asnjëherë që kur e kam parë në portret. S’kishte si të ndodhte ndryshe. Kishte ëndërruar të bënte pushtet të përjeshtëm. Pastaj e bëri që pas mete të bëhet qameti. Vazhdojnë plagët.

Pastaj kam njohur Nanon. Ai kaloi situate të rënda. Nuk ka qenë hajdut e vjedhës këto akuza ia adresoi Berisha. Ai me mua është sjellë në mënyrë të shkëlqyer pa asnjë lloj interesi, ka dashur të më bëjë dhe drejtor shteti. Ka qenë shumë paqësor, dorëzoi pushtetin. I kulturuar.

Kemi qentë nëpër këmbë sepse është zhgënjyer nga njerëz që ka mbështetur. Pastaj vjen Meta. Ai më ka dashur më ka respektuar. Por në fund fare njerëzit është koha që i njeh. Nuk kam thënë gjëra të mira, le të mbetet te pjesa ime.

Edi Rama. Me të kam pasur një përplasje kur ka qenë kryetar bashkie. Më vonë ka botuar një libër copë copë, s’ka as kulturë letrare. Më ka përmendur emrin aty dhe më ka ironizuar dhe i ktheva reston. Sigurisht ai është bërë sot i fuqishëm, s’ka qenë largpamës. Në pushtet ka ardhur me kulisa”.