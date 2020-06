“Hashim Thaçi – Vlora, krenohet me ty” dhe “Drenica zemra e shqiptarisë”, janë dy banderolat e hapura sot në stadiumin “Flamurtari” gjatë ndeshjes së Kategorisë Superiore mes Flamurtarit dhe Luftëtarit.

Hapja e tyre ka qenë e papritur për të pranishmit dhe për këtë gjë ndeshja ka nisur me 16 minuta vonesë.

Delegati i ndeshjes kërkoi heqjen e dy banderolave nga stadiumi dhe vetëm pas heqjes është lejuar nisja e lojës.

Për “Supersport”, administratori i Flamurtarit Sinan Idrizi u indinjua me sjelljen e klubit gjirokastrit, të cilët nuk pranonin të nisnin ndeshjen duke I konsideruar banderolat me përmbajtje politike. Idrizi e konsideroi një idiotësi sjelljen e palës gjirokastrite, ndërsa çmoi kontributin e presidentit Hashim Thaçi në Luftën e Kosovës dhe e konsideroi “Hero Kombëtar”.

“Është një idiotësi. Nëse nuk krenohen me një shqiptar dhe Drenicën, të Azem dhe Shote Galicës, dhe Hasan Prishtuën, qenka një turp për këta. Nuk e kuptoj. Ne kemi solidarizëm. Hashim Thaci është hero kombëtar.

Janë thyer ndenjat e popullit serb. Po nuk e hoqëm këtë banderolë, plas Lufta e Tretë Botërore. Është situatë e rëndë politike. Ne nuk kemi marrë krahë për asnjë, nuk gjej arsye ta kuptoj.

Hashim Thaçi është personalitet për Vlorën. Ka ardhur në stadium dhe na ka mbështetur. Nuk e kuptoj ku është problem. Kemi vendosur me mirëkuptimin e delegatëve të FSHF-së ta heqim banderolën për Hashim Thaçin”, u shpreh administrator i Flamurtarit Sinan Idrizi.

/e.rr