Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasan ii ka uruar mirëseardhjen në Shqipëri Sekretarit amerikan të Shtetit, Antony Blinken.

Në një postim në rrjetin social “X”, ministri Hasani shkruan se e ka mirëpritur me kënaqësi Sekretarin Blinken në vizitën e tij të parë në Shqipëri.

Më tej në postimin e tij, Hasnai shkruan se bashkëpunimi strategjik i Shqipërisë me SHBA-në do të forcohet, i ndërtuar në një themel të fortë mes dy vendeve.

Ministri Hasani e përmbyll postimin e tij duke i shprehur mirënjohjen Sekretarit Blinken për bashkëpunimin dhe mbështetjen e tij të paçmuar për Shqipërinë.

“Mirë se erdhe Antony! Me kënaqësi kam mirëpritur Sekretarin e Shtetit Antony Blinken në vizitën e tij të parë zyrtare në Shqipëri. Partneriteti dhe bashkëpunimi strategjik i Shqipërisë me SHBA-në, aleatin tonë të vjetër, vetëm sa do të forcohet, i ndërtuar mbi një themel të fortë midis vendeve dhe njerëzve tanë. I jam jashtëzakonisht mirënjohës Sekretarit Blinken për mbështetjen dhe bashkëpunimin e tij të paçmuar”, shkruan Hasani.

Kjo është vizita e parë në Shqipëri e Sekretarit Blinken. Forca të shumta të sigurisë janë të angazhuara për të garantuar sigurisë gjatë gjithë vizitës së tij 8-orarëshe në kryeqytetin shqiptar.

/f.s