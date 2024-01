Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani ka zhvilluar një takim me homologun turk Hakan Fidan.

Në një konferencë të përbashkët për mediat, Hasani ka vlerësuar marrëdhënien mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Turqisë, teksa shtoi se në fokus të diskutimeve ishte bashkëpunimi në fushën e ekonomisë dhe tregtisë.

Intensifikimi i dialogut politik mes nesh, ka sjellë një rritje të bashkëpunimit dypalësh theksoi ministri i Jashtëm, teksa vlerësoi Ankaranë zyrtare për njohjen e Kosovës në arenën ndërkombëtare.

“Turqia mike na është gjendur gjithmonë pranë në ditët tona më të vështira. Marrëdhëniet mes vendeve tona kanë njohur vetëm rritje e konsolidim. Intensifikimi i dialogut politik mes nesh, ka sjellë një rritje të bashkëpunimit dypalësh

Diskutuam për bashkëpunimin në fushën ekonomike dhe tregtare. Presim hyrjen në fuqi të marrëveshjes për Njohjen Reciproke të Lejeve të Drejtimit. Përmbushja me sukses e angazhimeve tona për 2024, do të kërkojë dhe bashkëpunimin me Turqinë

Vlerësoj Turqinë për mbështetjen në njohjen e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Agresioni rus në Ukrainë, të rrisim koordinimin për t’u përballur me sfidat e sigurisë”, tha Hasani.

Ndërkohë që ministri i Jashtëm turk teksa falenderoi homologun Hasani për mikpritjen, tha se Tirana dhe Ankaraja do të vazhdojnë bashkëpunimin mes tyre në disa fusha, përfshirë ekonominë dhe tregtinë.

“Kemi marrëdhënie të mira dhe kemi pasur mundësi tëmarrim pjesë në projekte të përbashkëta. Ne bëmë një takim frytdhënës dhe do marrim në diskutim marrëdhëniet e mira mes dy vendeve dhe si ti çojmë ato në një nivel më të lartë. Shqipëria dhe Turqia janë të lidhura dhe jemi të vendosur për të vijuar bashkëpunimet në fushën e ekonomisë dhe tregëtisë. Ka shumë fusha ku ne do punojmë”, tha ndër të tjerash ministri turk.

/a.r