Kryesocialisti Edi Rama ironizoi kundërshtarët e tij të PD-së dhe veçanërisht ata të listës për qarkun e Beratit.

Teksa solli në vëmendje një bisedë me ish-kryebashkiakun Ervin demo, kreu politik i qarkut për PS-në, tha se nuk i njihte emrat përfaqësues të kundërshtarit për Beratin.

Ai ironizoi kreun politik të PD-së për këtë qark, Eno Bozdo, duke i vendosur edhe epitetin “qyp arkeologjik”.

“Ndërkohë që tani ke një votë dhe do që ta harxhosh për bufin që ka rrjedhur prej kohësh? Në vend ta harxhosh për financimet për ferma e bujqësi.

Ka ca emra këtu nga krahu tjetër që as i kam dëgjuar dhe as i njoh, po bisedoja dhe me Ervin Demon se kë kishin ata.

Ata, këneta, kanë një Eno (Bozdo), një vazo arkeologjike që nuk e di nga e kanë gjetur për ta bërë deputet. Një qyp arkeologjik, pa vlerë, as fatorino nuk e vë unë atë, e për ça, për ta bërë deputet. Mos të torrollisemi me Enot dhe për Enot e arkeologjisë politike më 11 maj, se ne votat tona i kemi, por kjo është mundësia historike”, tha Rama.