Harta e re gjyqësore do të jetë me 12 gjykata. Nderkohe qe mësohet se do të shkrihen 10 gjykata, Tropoja, Puka, Mati, Kruja, Kavaja, Lushnja, Përmeti, Saranda, Pogradeci, Kurbini.

Gjykata do të ketë në Shkodër, Kukës, Dibër, Durrës, Tiranë, Elbasan, Berat, Fier, Vlore, Gjirokastër, Korçë, Lezhë.

Ndërkohë nga 6 gjykata Apeli, që janë aktualisht propozohet vetëm një në Tiranë. Do të shkrihen gjykata e Apelit në Korçë, Durrës, Gjirokastër, Vlorë, Shkodër.

Drafti është përfunduar nga një tryezë ekspertësh në KLGJ me një grup pune ku janë edhe aktorët të tjerë.

Ky draft pritet që të ketë një diskutim mes Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të KLGJ-së dhe KLP-së. Shkrirja e 10 gjykatave do të sjell shkrirjen automatikisht edhe të 10 prokurorive në shkallë vendi.

KLP me rezerva, por Prokurori i Përgjithshëm i jep ‘ok’ planit të KLGJ për Hartën e re Gjyqësore

Në kohën kur KLP ka shprehur rezerva për planin e KLGJ për ulje të numrit të gjykatave në vend që praktikisht do të uljen edhe numrin e prokurorive të rretheve, Prokurori i Përgjithshëm ka shprehur dakordësinë për këtë plan.