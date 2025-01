Analisti Frrok Çupi thotë se në Tiranë, pritet një fitore edhe më e madhe e Partisë Socialiste, krahasuar me zgjedhjet paralementare në vitin 2021.

Në një intervistë për “Tirana Live” në ABC News, Çupi u shpreh se Partia Socialiste mund të marrë dy mandate më shumë.

Sipas Çupit, partitë e reja janë të çorientuara.

“E shikoj si një hap i parë i politikës shqiptare për t’u hapur drejt publikut, si një sjellje shërbese ndaj elektoratit, që po kërkon prej kaq kohësh të ketë lsita të hapura. E shikoj si guxim të partive politike që e kanë vendosur këtë gjë. Kjo nuk e zgjidh këtë çështje, kur ka dëshira për ta manipuluar demokracinë, gjen rrugë për ta bërë. Është hap për të shkuar në zgjedhje, përmes një marrëveshje mes qytetarit dhe politikës. Problem është Tirana. Tirana është sa e stabilizuar, aq edhe jo e stabilizuar. Tirana ka parë nga më të çuditshmet dhe ka krijuar nga më të çuditshmet ngjarje politike. PS ka ndërtuar Tiranën e re, mazhoranca socialiste e ka ndërtuar. Presim çfarë do ndodhë ditën e e zgjedhjeve, ndoshta do ketë vota edhe për partitë e vogla, por janë të çorientuar tani. PS dhe PD, nuk përplasen ballë për ballë. PD ka mbetur me disa militantë të hershëm. Kemi një mazhorancë që ka ndryshuar fytyrën e vendit dhe Tiranës. Pritet që PS të ketë fitore më të madhe, besoj se do ketë dy deputetë më shumë”, theksoi ai.