Nga Cepee Tabibian
Si shumë amerikanë, edhe unë gjithmonë kam ëndërruar të zhvendosem në Evropë. Në vitin 2015, në moshën 35-vjeçare, vendosa të largohesha nga Teksasi dhe të shkoja në Spanjë.
Dy vjet më pas, themelova “She Hit Refresh”, një komunitet që ndihmon gratë mbi 30 vjeç të bëjnë hapin e madh drejt jetës jashtë vendit. Që atëherë, kam ndihmuar qindra gra të ndërtojnë jetë të reja në vende si Portugalia, Spanja, Franca, Italia dhe Holanda.
Destinacionet më të preferuara nga gratë me të cilat punoj janë zakonisht ato me mot të ngrohtë dhe opsione fleksibile vizash. Spanja dhe Portugalia janë në krye të listës sepse janë relativisht të përballueshme për Evropën Perëndimore, kanë një ritëm të qetë jetese dhe rrugë për qëndrim që nuk kërkojnë pasuri të madhe apo pension.
Një vend që pak amerikanë do të mund ta gjenin në hartë, e lëre më ta konsideronin për të jetuar, është Shqipëria. Por kjo po ndryshon.
Vitet e fundit, kam dëgjuar shpesh për Shqipërinë nga anëtarët e komunitetit tim. Disa prej tyre u zhvendosën atje dhe nuk ndalonin së lavdëruari vendin. E intriguar, kalova një muaj në Shqipëri në vitin 2024, kryesisht në kryeqytetin Tiranë dhe përgjatë bregdetit. Desha të kuptoja pse gjithë ky entuziazëm dhe ajo që gjeta më surprizoi vërtet.
Shqipëria mund të mos jetë për të gjithë, asnjë vend nuk është, por për shumë amerikanë që kërkojnë një nisje të lehtë, ajo plotëson shumë kritere. Ja pse e konsideroj vendin më të nënvlerësuar në Evropë për ata që duan të zhvendosen nga SHBA-ja:
Është e përballueshme
Shqipëria është një nga pak vendet në Evropë ku mund të marrësh me qira një apartament komod për më pak se 500 dollarë në muaj, thonë gratë në rrjetin tim. Ky kosto e ulët jetese është një nga arsyet kryesore pse amerikanët po zgjedhin Shqipërinë, përcjell dritare.net
Merrni shembullin e Cheryl Orlov, e cila u zhvendos nga Redondo Beach, Kaliforni, në Tiranë. “Edhe pse kostoja e jetesës në Tiranë po rritet, ajo është ende shumë më e ulët sesa ajo që paguaja në Kaliforni,” më tha ajo. Qiraja e saj për një apartament me dy dhoma në Tiranë është më pak se një e gjashta e asaj që paguante për një shtëpi me dy dhoma në Redondo Beach para se të largohej në 2023.
Blerjet e ushqimeve, restorantet dhe shërbimet shëndetësore janë gjithashtu shumë më të përballueshme. Për nomadët digjitalë dhe pensionistët, Shqipëria ofron një cilësi jetese që po bëhet gjithnjë e më e vështirë për t’u gjetur në shumë qytete të SHBA-së.
Mund të qëndrosh deri në një vit pa vizë
Një nga avantazhet më të mëdha të Shqipërisë është se amerikanët mund të jetojnë atje deri në 12 muaj pa pasur nevojë për vizë, një përparësi e rrallë në Evropë.
Mund të hipni në një avion sonte dhe nesër të nisni jetën e re në Shqipëri, pa asnjë dokumentacion të komplikuar. Kjo e bën ideale për ata që duan të “testojnë” jetën jashtë vendit pa u ngatërruar me sistemet komplekse të vizave.
Gjatë qëndrimit tim në Tiranë, takova Denisa Kaca Bradley, themeluese e “Expats in Albania”, për të mësuar më shumë rreth opsioneve të emigracionit. Ajo më shpjegoi se qëndrimi përtej një viti kërkon dokumentacion, por kjo është e mundur dhe organizata e saj ndihmon të sapoardhurit me këtë proces.
Në takimet e saj javore, takova dhjetëra amerikanë: gra solo, çifte dhe familje. Shumë prej tyre përdorin Shqipërinë si një pikënisje, duke qëndruar për një ose dy vjet para se të zhvendosen në një vend tjetër të Evropës pasi kanë rregulluar vizat aty. Të tjerë zgjedhin të qëndrojnë për kohë të gjatë.
Është bukur
Nga Alpet e egra shqiptare në veri, tek ujerat turkiz të Detit Adriatik në perëndim dhe Jonit në jug, peizazhi i vendit është mahnitës.
Gjatë udhëtimit tim, vozita përgjatë Rivierës Shqiptare dhe vizitova Sarandën, një qytet buzë detit me një shëtitore të bukur. Ishte shtator dhe moti ishte ende mjaft i ngrohtë për të notuar dhe marrë diell, por plazhet ishin pothuajse bosh — një privilegj i rrallë në krahasim me vende si Spanja apo Italia. Në ditë të kthjellë mund të shohësh Greqinë në largësi! Ishulli i Korçës është vetëm 30 minuta me traget.
Nuk arrita të vizitoj malet veriore, por ato janë në krye të listës sime për herën tjetër. Fshatrat e largëta, shtigjet për ecje dhe peizazhet e bukura e bëjnë Shqipërinë një parajsë për adhuruesit e natyrës.
Ndihet lokale, por ka një komunitet në rritje të të huajve
Deri në fillim të viteve 1990, Shqipëria ishte kryesisht e mbyllur për botën nën regjimin komunist, turizmi ka nisur të zhvillohet vetëm dekadën e fundit. Si rezultat, Shqipëria ende ndihet autentikisht shqiptare.
Në të njëjtën kohë, shqiptarët janë shumë mikpritës ndaj amerikanëve, diçka që surprizoi shumë prej të huajve që takova. Sentimenti pro-amerikan dhe mikpritja ndaj të huajve e bëjnë më të lehtë për të sapoardhurit të ndihen si në shtëpi dhe të krijojnë lidhje me komunitetin lokal.
Në qytete si Tirana dhe qytetet bregdetare si Vlorë, ka gjithashtu një numër në rritje të të huajve që po vendosin rrënjë. Si Monica Miranda, një amerikane që u zhvendos nga Jersey City, New Jersey në Vlorë në moshën 43 vjeç, së bashku me qenushin e saj. “Nuk dija shumë për Shqipërinë,” më tha ajo. “Por sapo mbërrita, ndodhi diçka. Një muaj u bë dy.” Monica jeton në Shqipëri prej gati dy vjetësh dhe së fundmi mori kartën e qëndrimit për pesë vite.
“Kam krijuar një komunitet mbështetës me të huaj nga SHBA, Mbretëria e Bashkuar, Australia dhe Amerika Latine,” tha ajo. “Takojmë disa herë në javë dhe ka qenë një eksperiencë shumë pozitive.”
Ndoshta nuk është vendi i parë që ju vjen në mendje, por për shumë amerikanë që kam takuar, Shqipëria është bërë vendi i duhur në kohën e duhur.
Leave a Reply