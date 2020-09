Ditën e sotme u nda nga jeta në moshën 78-vjeçare, profesori i njohur Sabit Brokaj.

Të shumta kanë qenë mesazhet e ngushëllimit nga miqtë për familjen.

Mes tyre edhe ai i ish-deputetit socialist, Namik Dokle.

Dokle shkruan në Facebook se harrimi nuk do ta prekë kurrë emrin e tij.

“Shokët tanë vdekja po na i rrëmben. Me shume se kujtdo tjeter nga miqte e mi, atij i shkon perifrazimi i kenges se njohur partizane…Sabit Brokaj, njeriu dhe politikani patriot, me shpirt luftarak, deputet i vlerave te medha ne sherbim te popullit, minister i paperlyer ne korrupsion, mjek i shkelqyer dhe human, intelektual i shquar, mik i vyer dhe i dashur! U ndave nga ne, por ne nuk ndahemi dot nga ti, i dashur Sabit, harrimi nuk do ta prek kurre emrin tend” shkruan ai.

Sabit Brokaj ka mbajtur shumë detyra dhe funksione, mes të cilave deputet në Kuvendin e Shqipërisë në disa legjislatura, ministër i Shëndetësisë në vitin 1991 si dhe i Mbrojtjes gjatë viteve 1997 – 1999.

