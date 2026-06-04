Kryeqyteti shqiptar priti mbi 600 profesioniste ndërkombëtar të akritekturës, në edicionin e dytë të titulluar “Bread & Heart”, Bukë dhe Zemër.
Edi Rama foli për harmonizimin e arkitketurës me natyrën, duke iu përgjigjur në mënyrë indirekte kritikave dhe debatiti të fundit të lindur për Zvërnecin.
“Ruajtja e natyrës nuk është një qëndrim që nënkupton apo është njësoj me mos zhvillimin. Ajo duhet të ketë të bëjë edhe me zhvillimin, jo për ta vendosur natyrën në shërbim të njerëzve por edhe anasjelltas. Shumë e thjeshtë për t’u thënë dhe më e vështirë për ta bërë. Pra si të shkojmë nga të qenit të qendrueshëm në të qenit ripërtëritës. Si të mendojmë si të presim disa pemë këtu e të mbjellim disa pemë atje. Duhet t’i bëjmë të dyja, e t’i bëjmë njerëzit të ndjehen të mirëpritur në natyrë.”
Në vijim, ai përmendi disa raste sulmesh, por shtoi se për disa ia vlen të durosh.
“Punë e madhe për sulmet, ia vlen t’i durosh sepse politika kur përdoret në mënyrën e duhur është e jashtëzakonshme”.
Aktiviteti vijoi me fjalët e prezantimet e arkitektëve nga Europa, Azia, Amerika Veriore e Jugore, ku ndanë eksperiencat dhe diskutuan mbi zhvillimet urbane e sociale të ditëve të sotme. Mes tyre ishte dhe Dong Yugan, akitekt pejsazhi, i kontraktuar nga investitorët e Zvërnecit për arkitekturën e pejzazhit. Në prezantimin e shumë projekteve të tij të ideuara e aplikuara në vende të ndryshme, ai vendos theksin tek rikuperimi i nayrës në projektet zhvilluese.
“Qytetet mund të jetojnë me ujin, ka basene lumore që kanë qinda vjet,një pjesë në qendër të nayrës, kemi teknologji, zgjidhje nhe nayrë të provuara në pikëpamje shkencore” . / abcnews.al /
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