Kosova është rikthyer në dialog teknik me Serbinë, kështu po vlerëson ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj.

Ai për RTK-në ka thënë se nuk do ta përkrahin dialogun nëse nuk janë pjesë e takimeve, madje ai është kundër dialogut pa SHBA-në.“Kosova nuk e ka luksin me zëvendësua lidershipin e dialogut nga SHBA me një lidership të brishtë, sikundër janë Lajçak e Borell”, theksoi Haradinaj.

Ndërkaq lidhur me besimin që gëzon Qeveria Hoti, ai theksoi se “përballë dialogut me Serbinë, nuk i besoj.”Ndër të tjera ai shtoi se “nuk duhet privatizua dialogun me Serbinë, por duhet të ketë konsensus të gjerë lidhur me këtë”

Top Channel