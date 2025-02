Kreu i AAK, Ramush Haradinaj në një bisedë më gazetarët u shpreh se opozita i ka fituar zgjedhjet tashmë.

Haradinaj falenderoi qytetarët e Kosovës për qytetarinë e treguar në procesin e zgjedhjeve. Ai u shpreh se mezi pret të bashkëpunoj me opozitën për krijimin e qeverisë së opozitës.

Ramush Haradinaj: Falenderoj qytetarët që na kanë bërë krenar me mënyrën se si ka shkuar procesi zgjedhor. Falenderoj strukturat aktiviste që votuan për koalicionin për Kosovën fituese. Kemi marrë vesh rezultatet e Exit Polleve. Jemi të sigurtë që kemi rezultat dy-shifror. Presim rezultatet për një orë e gjys nga komisionet komunale zgjedhore. Ajo që më gëzon është fakti që opozita i ka fituar këto zgjedhje. I uroj opozitës fitoren dhe mezi pres të bashkëpunojmë për krijimin e qeverisë së opozitës në Kosovë. Faleminderit edhe njëherë. Nuk jemi të kënaqur me këto Exit Pollet, por nuk po nxitohem tani sepse është pak kohë dhe mendoj që kemi bërë shumë punë dhe vlerësojmë besimin që na është dhënë dhe mundi jonë është shlyer me fitoren e opozitës.

I pyetur për një aleancë të mundshme me Lëvizjen Vetëvendosje, Haradinaj është shprehur se një gjë e tillë nuk do të ndodhë.

“Jo ju fola tha jemi gëzuar që është krijuar mundësia që të krijohet qeveria nga opozita dhe do të bashkëpunojmë më partitë opozitare për krijimin e qeverisë”, u shpreh Haradinaj.