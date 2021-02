Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradinaj, i është kthyer idesë së bashkimit mes Kosovës e Shqipërisë.

Gjatë një takimi me mbështetësit e partisë që drejton, ish-kryeministri theksoi se nëse Serbia nuk e njeh Kosovës deri në vitin 2025, atëherë do shkohet drejt bashkimit me Shqipërinë, shkruan Lajmi.

“Arsyeja pse jemi të bllokuar është Serbia e Vuçiçi. Nëse votohet AAK-ja, atëherë votohem edhe unë për president të vendit. Si president i vendit do t’i kryej punët e Kosovës duke mos e përfill Serbinë.

Do të shkojmë në logjikën e veprimeve që i kemi bërë në të kaluarën me ushtrinë, Trepçën dhe pavarësimin energjetik.

Nëse në vitin 2025 nuk jemi anëtar i OKB-së, NATO-s dhe nuk jemi në përparim të integrimit në BE, unë do të punoj që ne bashkë me votë të vendosim për bashkim me Shqipërinë.

I them Vuçiçit, largohu nga rruga e Kosovës. Njihe Kosovën që të jetojmë në paqe. Nëse jo, populli i Kosovës do të ecë rrugës së vetë dhe shkojmë në bashkim me Shqipërinë” – tha Haradinaj./a.p