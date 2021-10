Kreu i AAK-së Ramush Haradinaj ka kritikuar ashpër qeverinë Kurti për refuzimin që ia ka bërë projektit për kyçjen e Kosovës në gazsjellësin ekzistues në Maqedoninë e veriut të përkrahur nga SHBA-ja.

Ai madje ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Kurti pas marrëveshjes së Brukselit për targat, si dhe refuzimit të gazsjellësit amerikan.

“Albin Kurti me dy veprimet e fundit e ka rrezikuar shtetin e Kosovës dhe partneritetin me SHBA-të. Ky njeri i ka plotësuar të gjitha kushtet të japë dorëheqje. Mbetja e tij në këtë detyrë, qoftë edhe për një ditë të vetme është e dëmshme dhe e rrezikshme për Kosovën. Unë me kohë e kam vërejtur se është mashtrues e i rrezikshëm për vendin”.

Haradinaj ka thënë se me këtë veprim Kurti po u shërben interesave të Rusisë, konkretisht Putinit. Ai e ka pyetur edhe presidenten e vendit se pse po hesht për vendimin e qeverisë për gazin.

PSD-ja ndërkaq ka kritikuar marrëveshjen e Brukselit duke e konsideruar kthim prapa për vendin.

Aktivistët e saj vendosur letra ngjitëse në veturat zyrtare të qeverisë si dhe në disa prej tyre kanë shkruar “KM”, tabela këto që jepen në veri nga Serbia për qytetarët serbë.

/a.r