“Shqipëria sot respektohet në arenën ndërkombëtare”. Kështu u shpreh kreyministri Edi Rama gjatë rubrikës “Sy m’sy” ditën e sotme, teksa u bëri thirrje shqiptarëve që të hapin sytë dhe më 11 maj mos të zgjedhin kënetën. Duke ironizuar kreun e opozitës, Sali Berisha tha se “pleqtë nuk mund të kujdesen për popullin”.

Edi Rama: Shumica dërmuese e shqiptarëve e ka shumë të qartë. Pjesa tjetër ka nevojë të hapë sytë. Në asnjë mënyrë me kënetën, në asnjë mënyrë me hijet e së shkuarës, në asnjë mënyrë me një politikan të lashtë, të dëshpëruar, të pashpresë që e marrin vërdallë nëpër Shqipëri për hallet personale të tij. Në asnjë mënyrë! Duhet të kujdesemi ne për pleqtë në atë fazë ku është edhe ai katrani me bojë dhe jo pleqtë për ne.

Rama vlerësoi forcën e Shqipërisë dhe tha populli shqiptar ka treguar qëndrueshmëri të jashtëzakonshme përballë sfidave historike dhe përpjekjeve për asimilim. Duke e cilësuar Shqipërinë si një vend të vogël, por me një shpirt të fortë evropian, Rama u shpreh se vendi sot ndodhet në krye të procesit të integrimit evropian në rajon.

Edi Rama: Ky popull i ka mbijetuar situatave, stuhive. Një vend i vogël që ka qenë target i politikave të fuqive të mëdha, për tu asimiluar komplet, ka rrezikuar të humbasë gjuhën se dhe gjuhën u përpoqën t’ia merrnin dhe i ka mbijetuar të gjithave sepse ky popull mbart brenda shpirtin evropian. Shqipëria sot është në krye të bashkimit me Evropën në këtë rajon. Shqipëria është ulur sot si e barabartë në tryezë me fuqitë e Evropës.