Vetëm një minutë para se te vritej, me breshëri kallashnikovi anëtari i bandës së Durrësit, Edmond Koçi i njohur si Mond Çekiçi ndodhej më makinën e tij 3 metra larg makinës së autorëve.

Ai u tha ekzekutorëve, hapni rrugën gangestera, kurse shoferi u largua me vrap.

Autorët kanë qenë dy, të kamufluar me veshje ushtarake dhe të maskuar me shall e kapuç. Pas të shtënave janë larguar me makinën e tyre “Benz” të zi, ndërsa e dogjën në fshatin Kantund i Sukthit “Benz-i” i zi ishte me targa të vjedhura në Tiranë dhe brenda u gjet një armë e krimit tip kallashnikov AK-47, e cila dyshohet të jetë blerë jashtë vendit.

Policia ka ushtruar kontrolle në disa zona në Durrës, por deri tani akoma nuk ka rënë në gjurmët e autorëve të vrasjes.

Mond Çekiçi ishte shoku i ngushtë i Edmir Bregut, nga Kukësi, i cili gjithashtu është ekzekutuar dy muaj më parë po me breshëri kallashnikovi në po të njëjtin vend ku u vra Çekiçi.

Ai konsiderohej nga policia e Durrësit si person me rrezikshmëri, pasi jo vetëm që ishte pjesë përbërëse e një klani kriminal në qytetin bregdetar, por rezulton të jetë dënuar disa herë për akuzën e mbajtjes pa lejë të armëve dhe kundërshtimit të forcave të policisë.

g.kosovari