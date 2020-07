Koordinatori i Bindjes Demokratike, Astrit Patozi, ka folur për hapjen e PD-së dhe për propozimin e emrit të ish-kryeparlamentares Jozefina Topalli, nga demokratët e Shkodrës.

Patozi tha se nuk e sheh bindjen e Topallit të afërt me atë të partisë që drejton sot Lulzim Basha. Ai theksoi se nëse PD do të ishte hapur me të vërtetë rikthimin e Topallit do ta kërkonte gjysma e partisë.

“Nëse PD do hapet realisht, Jozefina Topallin duhet ta propozojë gjysma e partisë. Fakti që e propozon njëri atje në Shkodër, duket sikur është urdhër nga Tirana”, theksoi Patozi.

/e.rr