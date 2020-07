Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë sot takimin e dytë me përfaqësues të opozitës parlamentare. Burime për mediat bëjnë të ditur se takimi do të zhvillohet në orën 19:00 në Kryesinë e Kuvendit.

Por cfarë kërkon opozita parlamentare? Tre janë kërkesat e tyre; hapja e listave, vendosja e pragut 5% dhe ndalimi i koalicioneve. Përfaqësuesi socialist i Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri paralajmëroi pak ditë më parë se për të votuar draftin e 5 qershorit “Nëse nuk gjejmë votat, mund të bëjmë kompromis me opozitën parlamentare mbase edhe për hapjen e listave” tha ai.

Ky është takimi i dytë i kryeministri Edi Rama me përfaqësues të opozitës parlamentare.

Javën e kaluar në Kuvend u dorëzua drafti përfundimtar për reformën zgjedhore, ndërsa në relacion theksohet se kjo është vetëm faza e parë, pasi puna do të vijojë për miratimin e një ligji të ri zgjedhor që do reflektojë plotësisht rekomandimet e dhëna ndër vite nga OSBE/ODIHR.

