LOJRAT ELEKTRONIKE TE FATIT DHE BASTET SPORTIVE NUK HAPEN! PREJ VITIT 2018, ATO JANE TE PALIGJSHME NE SHQIPERI! LIGJI NUK KA NDRYSHUAR! NUK KA KTHIM PAS NE LOJRA FATI NE RRUGE E POSHTE PALLATEVE! LIGJI QE I NDALON ESHTE NE FUQI! Bandite, trafikante droge, kriminele ordinere dhe politikanet e tyre qe u bene bashke kunder nesh kur ne i mbyllen, nuk i hapin dot tani me propaganden e mbeshtetur mbi rrena! NUK HAPEN! TE HENE, TEK @ilva_now ne EURONEWS, DUKE NISUR NGA ORA 20.00 SQARIM GERME PER GERME TE VENDIMIT TE QEVERISE, GENJESHTRAVE DHE PROPAGANDES SE BANDES POLITIKE TE BASTEVE E LOJRA E TE FATIT.