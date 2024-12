Nga Ermal Qori

Teksa më 17 dhjetor në konferencën e 3 ndërqeveritare me Brukselin, Shqipëria pret të hap grup-kapitullin e gjashtë, në një intervistë për Vizion Plus, ambasadori i Shqipërisë në BE, Ferit Hoxha, u shpreh optimist se brenda 2025 të jenë hapur të gjithë grupet e kapitujve.

“Gjatë vitit 2025, plani ynë është që të hapim të gjithë grupet e kapitujve të tjerë të mbëtur. Nëse planet tona të punës realizohen ashtu sic e kemi parashikuar ne mund të jemi në gjendje që të gjithë kapitujt të mund t’i mbyllim në fund të vitit 2027. Është një projekt ambicioz i përshtatur me gjithë mundësit që ka pala jonë, adminisitrata publike, grupi negociator ekipi kombëtar i negociatorëve”, tha Hoxha.

Prej disa ditësh, qeveria ka bërë thirrje publike për diplomat të rinjë që duan t’i bashkohen skuadrës së Shqipërisë në procesin e integrimit.

Ambasadori Shqipërisë në Bruksel, Hoxha tha për Vizion Plus se skuadra e re do të kontribuoj në realizim të objektivave për planin e punës për vitin 2025.

“Na nevojitet që në Bruksel të kemi një skuadër tjetër,strukturim tjetër që t’i përgjigjemi dinamikës të përshpejtuar dhe shumë kërkuesev të ndërveprimit më partenerët tanë në Bashkimin Europian. Është proçes që kërkon gjithëpërfshirje. Na duhet më e mira në Bruksel, se ajo është linja e parë e përballjes tonë me partnerët e tjerë”, shtoi Ferit Hoxha, ambasador i Shqipërisë në BE.

Afati i aplikimit do të zgjatet deri më datë 17 dhjetor, ndërsa të gjithë aplikuesit do të shqyrtohen nga një komision i posaçëm. Shqipëria po punon intensivisht për t’u bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa grup-kapitujt që hapen përfshijnë reforma dhe plotësim kriteresh që kërkohen të plotësohen nga Shqipëria nga të gjithë sektorët.