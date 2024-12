Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, përshëndeti hapjen e grup-kapitullit të gjashtë të negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, vendim i marrë sot në Konferencën e Tretë Ndërqeveritare Shqipëri-BE, të mbajtur në Bruksel.

Kreu i Shtetit vlerëson se një vendim i tillë afron hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

“Përshëndesim hapjen e negociatave për grup-kapitullin e gjashtë. Vendimi i sotëm dëshmon për ecurinë e sigurt të Shqipërisë drejt anëtarësimit në një të ardhme të afërt në BE”, shprehet Begaj në një postim në rrjetin e tij social ‘X’.

We welcome the opening of negotiations on Cluster Six.

Today’s decision affirms Albania’s solid progress towards EU membership in the near future.

— Bajram Begaj (@BajramBegajAL) December 17, 2024