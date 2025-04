Menjëherë pas përfundimit të Konferencës së Katërt Ndërqeveritare të mbajtur sot pasdite në Luksemburg mes BE-Shqipëri, ku është çelur një tjetër grup-kapitull negociatash për Tregun e Brendshëm, ka ardhur edhe reagimi i Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, z. Igli Hasani.

“Një hap tjetër i rëndësishëm sot në Konferencën e Katërt Ndërqeveritare BE–Shqipëri në Luksemburg:

Hapja e Grup-Kapitullit të Dytë me 9 kapituj – Tregu i Brendshëm është një sinjal i qartë se sa shpejt dhe me sa seriozitet Shqipëria po përkushtohet në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Tre grup-kapituj. Të hapur—dhe duke ecur me ritëm të shpejtë.”, – shprehet Ministri Hasani.