Shqipëria hapi dje (15 tetor 2024) grupkapitullin “Themeloret” në tryezën e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Europian.

Lidhur me këtë zhvillim me rëndësi për Shqipërinë, u diskutua edhe sot në emsionin ‘Sot Live në Shqipëri’ në Report TV me gazetarin Nertil Agalliu, ku ish-ambasadori shqiptar në SHBA Roland Bimo u shpreh se hapja e negociatave është një vendim i vonuar.

Sipas tij, në krye të BE sot nuk ka burra shteti, pasi sipas tij ka vetëm lidera që u intereson një cikël elektoral.

“Vonë jemi në krahasim me fqinjët tanë. BE nuk është ajo që ka qenë por në themel ngelet një projekt për paqen. BE ka qenë si limani ku anijet kanë gjetur një lloj shpëtimi. Ka ruajtuar atë ombrellën e paqes. Por, ne sot nuk kemi burra shteti në udhëheqje të BE, sot kemi politikan të zakonshëm, sepse burra shteti ishin ata që e krijuan që shihnin si do të ishte e ardhmja e popujve në vitet që do të vinin. Sot kemi lidera që i intereson nga një cikël elektoral në një tjetër dhe prandaj ndodhin këto qëndrime njëherë Franca njëherë Hollanda për Shqipërinë”, tha ai.

Bimo u shpreh se BE aplikon standarde të dyfishta, gjë të cilën sipas tij e ka pranuar edhe vet Josep Borrell.

“Ne themi që nuk i bëjmë detyrat shtëpisë. Por e di pse? Sepse Borrel në takimin me diplomatët e vet tha më ankohen pse BE shfaqet me dy standarde dhe unë i thash, tha ai që aftësia e diplomacisë është të menaxhojë standardet e dyfishta. Pra e pranon që BE aplikon standarde të dyfshta. Ça morali mund të kesh si union politik kur thua po menaxhojë standarde të dyfishta, ti ligjëron se vepron me standard të dyfishta dhe duke i rënë autoriteti dhe ne sikur kemi filluar të tërheqim këmëbën zvarrë në ato detyrime që kemi për të plotësuar në drejtim të integrimit”, tha ai.