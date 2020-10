“Në Kuvend ne do të ripropozojmë amendamentin e propozuar në emër të 11 deputetëve, për nenin 163 që është thembra e Akilit, që është zbatimi i Kushtetutës në kod, hapja e listave jo më pak se 2/3, që nuk është implementuar te propozimi i PS. Do shohin draftin final në seancë, për të parë dhe çfarë do të bëhet me votën tonë. Shpresojmë që PS këto dy ditë të reflektojë dhe të heqë herësin”, tha Murrizi. Sfida e radhës për mazhorancën është sigurimi i votave nga deputetët e opozitës parlamentare për të votuar në seancë paketën me ndryshimet në kodin Zgjedhor.