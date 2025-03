Hapet tuneli i Murrizit, pjesë e Rrugës së Arbrit. Kryeministri Edi Rama dhe zëvendëskryeministrja morën pjesë në inaugurimin e kësaj vepre infrastrukturore, që lidh Dibrën me Tiranën.

Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku tha se gjithçka në tunel është e përfunduar.

Ajo e konsideroi tunelin e Murrizit, si një prej krenarive të infrastrukturës së Shqipërisë.

“Sot hapet tuneli është 3.8 kilometrash i gjatë. Është i përfunduar në gjithë komponentët e tij. Gjithçka është funksionale. Kemi bërë të gjitha testet. Këtu ndodhen të vendosura të gjithë njësitet e zjarrfikëse. Kemi dhe tunelin e emergjencës. Ka 11 hyrje dhe dalje tuneli i emergjencës. Është një nga pjesët e krenarisë së infrastrukturës shqiptare. Po kalojmë në një tunel, që është i blinduar i gjithi në pjesë hekuri”, tha ajo.

Ndërsa në total Rruga e Arbrit ka një gjatësi prej 74 km, dhe do të lidh Tiranën me Dibrën, si dhe me veriun e Maqedonisë, Dibrën e Madhe, Tetovën dhe Shkupin.