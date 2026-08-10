Ministrja e Shëndetësisë, Evis Sala, ka bërë me dije hapjen e thirrjes për teknikët e shkencave mjekësore që dëshirojnë të bëhen pjesë e sistemit shëndetësor publik.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, në bashkëpunim me Operatorin e Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, u ka bërë thirrje profesionistëve të aplikojnë për vendet e hapura, me synim forcimin e shërbimit shëndetësor dhe ofrimin e një kujdesi sa më cilësor për qytetarët.
Aplikimet do të jenë të hapura nga 10 gusht deri më 24 gusht dhe u drejtohen disa kategorive të profesionistëve të shëndetësisë.
Thirrja përfshin: Infermierë; Mami; Teknikë imazherie dhe laboratori; Fizioterapistë; Logopedë.
Ministria fton teknikët e shkencave mjekësore që të bëhen pjesë e sistemit shëndetësor publik, duke kontribuar me njohuritë dhe përkushtimin e tyre në shërbim të qytetarëve.
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