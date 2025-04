Nën një spektakël dritash, u prezantua në Tiranë ‘HangArt’ një vatër e re për kulturën, e cila është ringritur pranë ambienteve të Kinostudios së dikurshme.

I pranishëm në këtë aktivitet, kryeministri Rama vuri theksin tek mangësitë që ka vendi për drejtues të aftë institucionesh që talentet artistike t’i kthejë në burim ekonomie. Kryeministri Rama tha se në këtë drejtim do të investohet.

Shefi i qeverisë nënvizoi se nevoja për një qasje të re që godinat të mos jenë thjesht ambiente për vepra artistike, por edhe për debatin mbi artin bëhet edhe më e madhe tanimë që gjithë institucionet e artit në vend janë në ristrukturim.

‘Ambicia jonë është të rrisim burimet për kulturën dhe pjesë e këtij qëllimi është edhe vet organzimi i ri i ministrisë dhe kombinimi në një strukturë i ekonomisë kulturës dhe inovacionit dhe ne e kemi rritur buxhetin dhe jemi duke punuar dhe për një sërë skemash të reja që do ti vijnë në shërbim të njerëzve të kulturës dhe skenës dhe aktiviteteve të drejpërdrejta në të gjitha fushat që mbulon ky hark i gjerë institucional. Dua të them se do të bëjmë një përpjekje të posaçme për të stimuluar edukimin e menaxherve të kulturës.

Në këtë pikë ndjej që ka një hendek mes aktoreve që janë të pjekur plot gjëra interesante për të dhënë dhe për të ndarë me publikun dhe pjesës së menaxherve të menaxhimit të kulutrës që tek ne është e mangët dhe duhet që të investojmë në këtë drejtim sepse krijojmë hapësira të reja. Por pastaj pyetja e madhe që mbetet është si do të arrijmë që këto hapësira t’i kthejmë në hapësira pjellorie dhe begatie sa i përket produkteve që mund të sjellin këto hapësira. Këtu nuk është çështje as e talenteve, as e parave që duhen investuar për këto hapësira, por dhe për mënyrën se si këto hapësira menaxhohen’, tha ai.

Teksa foli për Teatri Kombëtar, ai tha se skena e rraskapitur e teatrit të vjetër, fatmirësisht i hapi rrugë ndërtimit të teatrit të ri.

‘Sot ne pamë një zhvillim shumë të madh në qëndrën e re kombëtare për fëmijët ku do të strehohet një pjesë domethënëse e kulutrës dhe aktivitetit artistik në funksion të moshave të reja. Por sa i kemi në kapacitet për ta transformuar atë investim që po bëhet atje në territore të begata për ata që do ta shfrytëzojë atë qendër dhe për ata që do të jenë protagonsitë atje. Lind edhe pyetja për galerinë dhe Teatrin Kombëtar që është në ndërtim e sipër dhe s’do të ketë më një skenë të rraskapitur si ajo që i hapi rrugën teatrit të ri kombëtar’, tha ai.

Ministëri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxhe prezantoi dhe nismën CulturAlb, edicioni i katërt të Javëve Kulturore Ndërkombëtare si dhe rrjetin e qendrave për promovimin e kulturës shqiptare në botë. Gonxhja, bëri një pasyqrim të aktiviteve që pritet të mbahen në vend.

‘Sipas fushave të mbështetura për vitin 2025 shifrat flasin qartë se kemi një ekuilibër shumë më të drejtë, muzika dhe baleti 31 për qind, artizanti dhe trashëgimia 23 për qind, artet pamore 22 për qind, teatët dhe kinematografi 14 për qind, letëria 10 për qind. Viti 2025 do të sjell 3500 evente nga skena e pavarur artistike ose 52 për qind akticitete më shumë se viti 2024 me 600 mijë spektatorë të pritshëm’, tha ai.