Autoriteti Rrugor Shqiptar njoftoi se është hapur për kalimin e mjeteve rruga e Thethit. Në Qafë Thore është punuar pa ndërprerje gjatë gjithë natës.
“Temperatura e ulët, që ka shkuar deri në -10°C, ka ndihmuar në stabilizimin e dëborës dhe vijimin e punës për hapjen e rrugës. Tani sapo u bë e mundur hapja e rrugës nga Thethi në drejtim të Bogës dhe ka filluar lëvizja e mjeteve Kontraktori i mirëmbajtjes me mjetet borëpastruese po bën kriposjen dhe zgjerimin e pjesës kaluese, me qëllim garantimin e qarkullimit sa më të sigurt”, thuhet në njoftimin e ARRSH.
Megjithatë, drejtuesit e mjeteve këshillohen të qarkullojnë me kujdes dhe të jenë të pajisur me zinxhir kur udhëtojnë drejt këtij aksi.
