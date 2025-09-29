Ura më e lartë në botë u hap për trafik të dielën në mëngjes në Provincën Guizhou të Kinës jugperëndimore, duke shkurtuar kohën e udhëtimit nëpër një kanion të thellë nga dy orë në vetëm dy minuta pas tre vitesh ndërtimi, shkruan Xinhua.
Ura e Kanionit të Madh Huajiang, që ngrihet 625 metra mbi lumin Beipan në terrenin malor të Guizhou, është gati nëntë herë më e lartë se Ura Golden Gate e San Franciskos. Me një hapësirë kryesore prej 1,420 metrash, projekti është bërë ura e varur prej çeliku me hapësirë më të gjatë në botë në terren malor, sipas autoriteteve provinciale Guizhou.
Duke u shtrirë përgjatë Kanionit të Madh Huajiang, i quajtur “çarja e Tokës”, struktura 2,890 metra e gjatë është shtesa më e fundit në rrjetin e infrastrukturës që po zgjerohet me shpejtësi të ekonomisë së dytë më të madhe në botë.
Ura e mëparshme më e lartë në botë, e cila shtrihet përgjatë lumit Beipan, ndodhet pak më shumë se 100 km nga Ura e Kanionit të Madh Huajiang. Mbajtësja e mëparshme e rekordit, e hapur në vitin 2016, ka një lartësi vertikale prej 565.4 metrash nga kuverta e urës deri në sipërfaqen e lumit poshtë.
Gjatë viteve, Guizhou, një nga provincat më pak të zhvilluara të Kinës, ka ndërtuar mbi 30,000 ura në terrenin e saj malor, duke përfshirë tre nga më të lartat në botë. Provinca është shtëpia e gati gjysmës së 100 urave më të larta në botë.
Leave a Reply