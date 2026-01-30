Departamenti i Drejtësisë (DOJ) ka hapur një hetim për të drejtat civile lidhur me vrasjen e Alex Pretti-t nga agjentët federalë të emigracionit. Kështu ka njoftuar këtë të premte zëvendës prokurori i përgjithshëm i SHBA-ve.
Todd Blanche tha se nuk donte ta “tejkualifikonte” këtë hap, duke e quajtur “një hetim standard nga FBI kur ka rrethana si ato që pamë”.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS) tha se FBI do të udhëheqë hetimin për vrasjen e Pretti-t në Minneapolis, me mbështetje nga Divizioni i të Drejtave Civile i Departamentit të Drejtësisë. Vdekja e tij ndodhi vetëm disa javë pasi Renee Good u vra nga oficerë federalë në të njëjtin qytet.
“Ne po shohim gjithçka që mund të hedhë dritë mbi atë ditë,” tha Blanche në një konferencë për shtyp.
Ai shtoi se hetimi do të përfshijë, “në masën që është e nevojshme“, avokatë nga divizioni i të drejtave civile.
Hetimi më parë po udhëhiqej nga dega e Hetimeve të Sigurisë Kombëtare e Imigracionit dhe Doganave (ICE).
Dy agjentë të përfshirë në vrasjen e infermierit janë vendosur në leje administrative ndërsa incidenti po hetohet, tha të enjten Dogana dhe Mbrojtja e Kufirit e SHBA (CBP).
Sipas një raporti paraprak të DHS-së dërguar Kongresit, dy oficerë qëlluan me armët e tyre ndaj Pretti-t gjatë një përleshjeje. Fillimisht autoritetet kishin pretenduar se Pretti kishte nxjerrë armën e tij.
Infermieri i kujdesit intensiv, 37-vjeçar, besohet se ishte bashkuar me protestat në qytet pas vrasjes së Renee Good nga një agjent i ICE-së në Minneapolis më 7 janar.
Vdekjet e tyre ndezën protesta të reja në shtet dhe shkaktuan zemërim publik në mbarë SHBA-të, si dhe kritika nga ligjvënës të të dyja partive.
Guvernatori i Minnesota-s Tim Walz dhe Kryetari i Bashkisë së Minneapolis Jacob Frey kanë kërkuar që agjentët federalë të tërhiqen plotësisht nga rajoni i kryeqytetit të shtetit.
Shteti gjithashtu i ka kërkuar një gjykatësi federal të ndalojë Operacionin Metro Surge, nismën e DHS-së për zbatimin e ligjit të emigracionit që filloi më 1 dhjetor dhe përfshin rreth 3 mijë oficerë.
