Ish-kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, tha të martën se shërbimet sekrete komuniste ishin përpjekur ta rekrutonin si informator ndërsa kryente shërbimin ushtarak, por ai refuzoi dhe se më vonë u bë shënjestër e mbikëqyrjes së rreptë policore. Orban publikoi një deklaratë në Facebook, së bashku me dokumente të shërbimit sekret nga viti 1982 dhe fundi i viteve 1980.
Hungaria pritet të fillojë të mërkurën publikimin e dhjetëra mijëra dosjeve policore të epokës komuniste në një bazë të dhënash publike online, duke u dhënë njerëzve qasje në listat e informatorëve dhe bashkëpunëtorëve të përdorur nga ish-shërbimet e sigurisë shtetërore.
“Gjatë pjesës së parë të shërbimit tim ushtarak, ata u përpoqën të më rekrutonin, por unë refuzova, kështu që përpjekja rezultoi e pasuksesshme. Më vonë, unë, gruaja ime dhe anëtarët e tjerë të opozitës u mbajtëm nën mbikëqyrje të vazhdueshme. Ne të gjithë ishim shënjestra të hetimeve sekrete të partisë shtetërore”, shkroi Orban në Facebook.
Orban, sundimi 16-vjeçar i të cilit përfundoi në zgjedhjet e prillit kur partia e qendrës së djathtë Tisza e kryeministrit Peter Magyar e rrëzoi atë, tha se dokumentet zbuluan se “informatorë u vunë mbi ne dhe pajisje përgjimi u instaluan në vendet tona të punës, në shtëpitë tona – dhe madje edhe në dhomat tona të gjumit”.
Hapja e arkivave të mërkurën është pjesë e premtimit të Hungarisë për t’i bërë publike të dhënat, të ruajtura në një bodrum të madh arkivash në Budapest, dhe për t’u lejuar hungarezëve të përballen me të kaluarën e tyre totalitare.
Sipas Reuters, edhe pse sundimi komunist mori fund në vitin 1989, Hungaria e vonoi hapjen e plotë të dosjeve për shkak të mungesës së vullnetit politik nga qeveritë e njëpasnjëshme. Deri më tani, përveç studiuesve, njerëzit e zakonshëm mund të kërkonin vetëm qasje në të dhënat e tyre ose ato të anëtarëve të familjes së ngushtë. Tani kushdo do të jetë në gjendje të kryejë kërkime në bazën e të dhënave online.
Midis viteve 1956 dhe 1989, në Hungari u regjistruan rreth 55,000 bashkëpunëtorë të fshehtë.
The post Hapen dosjet në Hungari! Ish-kryeministri Orban: Refuzova të bëhesha informator i shërbimeve sekrete komuniste appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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