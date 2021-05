Ka nisur mbledhja e KAS për shqyrtimin e kërkesave ankimore të LSI dhe PD lidhur me rezultatin e zgjedhjeve në qarkun Berat. KAS ka vendosur të hapen kutitë me materialet zgjedhore. Për hapjen e 24 kutive janë ngritur 6 grupe numërimi.Kështu që sot do të merren materialet zgjedhore: procesverbalet, regjistri i votuesve, shënimet e komisionerëve, regjistri i identifikimit biometrik të zgjedhësve. Dhe pas inspektimit të tyre do të vendoset nëse ka nevojë për rinumërim votash.

Kujtojmë që në zgjedhjet e 25 prillit, në Qarkun e Beratit fituese rezultoi Partia Socialiste e cila siguroi 5 mandate, Partia Demokratike 2 mandate, ndërsa Lëvizjes Socialiste për Integrim, përfundoi pa asnjë mandat në këtë qark.