Bashkimi Evropian ka hyrë në një fazë të lartë gatishmërie pas shfaqjes së rasteve të hantavirusit në bordin e anijes “Hondius”. Komisioni Evropian ka njoftuar koordinimin e një përgjigjeje të përbashkët urgjente, duke aktivizuar zyrtarisht Mekanizmin e Mbrojtjes Civile me kërkesë të Spanjës.
Në një takim të organizuar nga Komisioni me autoritetet e shëndetit dhe mbrojtjes civile të shteteve anëtare, u diskutuan hapat e menjëhershëm për të menaxhuar situatën epidemiologjike. Fokus i bisedimeve ishte sigurimi i një koordinimi të mirë për çështje kritike si riatdhesimi i pasagjerëve, komunikimi i riskut dhe udhëzimet e sigurisë.
Sipas një zëdhënësi të ekzekutivit të BE-së:
“Sot u organizua një takim për të ofruar përditësimet më të fundit mbi rastet e hantavirusit dhe për të siguruar koordinim të mirë për riatdhesimin dhe udhëzimet e karantinës.”
Spanja kërkon ndihmë, nesër protokollet finale
Situata është rënduar deri në atë pikë sa Spanja ka kërkuar ndërhyrjen e Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së, një instrument që përdoret vetëm në raste të emergjencave të mëdha që tejkalojnë kapacitetet kombëtare.
Zëdhënësi shtoi se procesi i vendimmarrjes do të vijojë me ritme të shpejta edhe gjatë ditës së nesërme:
“Komisioni ka informuar se Mekanizmi i Mbrojtjes Civile është aktivizuar nga Spanja. Nesër do të zhvillohen diskutime të mëtejshme për të shqyrtuar dhe finalizuar protokollet dhe udhëzimet e karantinës.”
Masat parandaluese
Protokollet e karantinës pritet të jenë rigoroze, duke synuar izolimin e çdo vatre të mundshme infeksioni për të parandaluar përhapjen e virusit në kontinent. Autoritetet shëndetësore janë në pritje të udhëzimeve teknike që do të dalin nga diskutimet e së premtes, të cilat do të shërbejnë si manual operativ për të gjitha shtetet e përfshira në procesin e riatdhesimit të pasagjerëve të anijes “Hondius”.
