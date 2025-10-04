Hamasi tha të premten në mbrëmje se ishte gati për negociata të menjëhershme për të liruar pengjet izraelite të mbajtura në Rripin e Gazës dhe për t’i dhënë fund luftës dyvjeçare atje, duke iu përgjigjur planit të propozuar nga Donald Trump.
Duke reaguar ndaj përgjigjes së lëvizjes islamiste palestineze, presidenti amerikan i bëri thirrje Izraelit të “ndalojë menjëherë bombardimet”, me qeverinë izraelite që tha se ishte gati për “zbatimin e menjëhershëm” të fazës së parë të planit me “lirimin e menjëhershëm të të gjithë pengjeve”.
Ndryshim qëndrimi në udhëheqjen izraelite, festime në Gaza
Pas zhvillimeve, udhëheqja politike izraelite urdhëroi ushtrinë të ngrinte fushatën për të pushtuar qytetin e Gazës dhe të reduktonte operacionet ushtarake në enklavën palestineze në minimum, raportuan raportet e mediave izraelite dhe amerikane. Në Gaza, britma lavdërimi për Allahun filluan të dëgjoheshin nga tendat në kampin al-Mawasi, pranë Khan Yunis, në Rripin jugor të Gazës, pasi u njoftua vendimi i Hamasit, raportoi një korrespondent i AFP-së. “Trupi im filloi të dridhej dhe të dridhej. Më pushtoi një ndjenjë ‘Allah, lehtësimi më në fund ka mbërritur. Më në fund, lufta do të marrë fund, gjenocidi do të marrë fund dhe ne mund të flemë të sigurt dhe pa frikë!’”, tha Sama al-Khu, një palestineze që jetonte në kamp.
“Shpresojmë që lufta, bombardimet dhe shkatërrimi të marrin fund dhe gjakderdhja të ndalet. Jemi të rraskapitur dhe meritojmë gëzim dhe jetë”, tha Moamen Jasser, një palestinez i cili gjithashtu festoi lajmin.
Mesazhi i Trump dhe reagimet ndërkombëtare
Në një postim në rrjetin e tij social Truth, Trump tha pak pas mesnatës së së premtes që u kthye të shtunën se Izraeli duhet “të ndalojë menjëherë bombardimin e Rripit të Gazës”, duke thënë se “Hamasi është gati për paqe të qëndrueshme” pasi lëvizja islamiste palestineze u përgjigj. “Izraeli duhet të ndalojë menjëherë bombardimin e Gazës në mënyrë që të lirojmë pengjet shpejt dhe në mënyrë të sigurt”, tha Trump afërsisht në orën 12:15 të mëngjesit të së shtunës, sipas kohës greke. Netanyahu urdhëron ngrirjen e operacioneve në Gaza pasi Trump bën thirrje për ndalimin e bombardimeve.
