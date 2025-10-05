Presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mësohet se kanë zhvilluar një telefonatë të tensionuar të premten në mbrëmje, pas miratimit me kusht të planit të paqes të SHBA-së nga Hamasi.
Sipas Axios, manjati e telefonoi Netanyahun për të diskutuar atë që ai e konsideronte lajm të mirë, por udhëheqësi izraelit kishte ide të tjera.
“Netanyahu i tha Trump se nuk kishte asgjë për të festuar dhe se kjo nuk do të thoshte asgjë”, raporton Axios, sipas të cilit Trump reagoi ashpër.
“Nuk e kuptoj pse je gjithmonë kaq negativ. Kjo është një fitore. Merre me vete”, citohet të ketë thënë Trump.
